ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 2 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Стрілець

Стрілець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 2 жовтня?

День, коли вищі сили влаштовують людині іспит, запитуючи, чи правильно вона чинила останнім часом. Від аналізу наших дій — і навіть слів, сказаних на адресу інших людей, — багато в чому залежить наше майбутнє. Ті, кому нема в чому себе звинувачувати, отримають схвалення Всесвіту та запас енергії для втілення в життя їхніх планів. Щодо решти, то їм, хочуть вони того чи ні, спершу доведеться виправити припущені помилки, а вже потім — рухатися далі.

Стрілець

Стрільці можуть розраховувати на зустріч із людиною з минулого, яку з якоїсь — найімовірніше, незалежної від них — причини давно не бачили. Ця подія не тільки принесе їм безліч приємних емоцій, що позитивно вплине на настрій, що в наш час уже немало, і на життя загалом, а й дасть змогу відкрити нову сторінку свого життя. Важко сказати, як саме вона це зробить, — у кожному разі такі дії будуть «прив’язані» до конкретної ситуації, але головне в будь-якому разі — результат.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
187
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie