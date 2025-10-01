Стрілець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 2 жовтня?

День, коли вищі сили влаштовують людині іспит, запитуючи, чи правильно вона чинила останнім часом. Від аналізу наших дій — і навіть слів, сказаних на адресу інших людей, — багато в чому залежить наше майбутнє. Ті, кому нема в чому себе звинувачувати, отримають схвалення Всесвіту та запас енергії для втілення в життя їхніх планів. Щодо решти, то їм, хочуть вони того чи ні, спершу доведеться виправити припущені помилки, а вже потім — рухатися далі.

Стрілець

Стрільці можуть розраховувати на зустріч із людиною з минулого, яку з якоїсь — найімовірніше, незалежної від них — причини давно не бачили. Ця подія не тільки принесе їм безліч приємних емоцій, що позитивно вплине на настрій, що в наш час уже немало, і на життя загалом, а й дасть змогу відкрити нову сторінку свого життя. Важко сказати, як саме вона це зробить, — у кожному разі такі дії будуть «прив’язані» до конкретної ситуації, але головне в будь-якому разі — результат.

