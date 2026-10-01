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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 2 жовтня?

Не найкращий день для будь-яких починань — як професійного, так і творчого характеру, тому не варто планувати на цей час важливі проєкти — найімовірніше, вони й залишаться нездійсненими.

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Допомогу, яка може знадобитися, — матеріальну чи моральну — нададуть друзі, особливо якщо звернутися до них із проханням про неї, а не чекати, поки вони самі здогадаються про наше скрутне становище.

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Рак

Раки, які вже давно шукають відповідь на дуже важливе для себе запитання, можуть отримати її з найнесподіванішого джерела, але — за однієї обов’язкової умови: вони повинні максимально точно сформулювати питання, яке вони надішлють у Всесвіт.

Недбалість у цій справі може дорого їм обійтися: згодом їм не варто дивуватися, що інформація виявиться спотвореною — на неї ніяк не можна буде покластися. А ось грамотно сформульована фраза допоможе зорієнтуватися в ситуації, що склалася, і зробити з неї єдино правильний висновок.

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