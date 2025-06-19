Якому знаку зодіаку пощастить 20 червня

Телець / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 20 червня?

День потужної космічної енергетики, яка зробить активними та діяльними навіть найледачіших і найапатичніших людей. Можна ламати те, що вже старе і віджило свій вік, щоб на його фундаменті побудувати щось нове й перспективне, а ще починати ремонт — зокрема капітальний, братися до будівництва заміського будинку або дачі, висаджувати плодові дерева, які з часом мають перетворитися на розкішний яблуневий або вишневий сад. У відносинах з людьми навколо — особливо близькими та коханими — потрібно бути обережними і тримати себе в руках: негативні емоції, залишившись без контролю, можуть призвести до неприємних наслідків.

Телець

Тельцям — насамперед тим, які ще самотні — зірки радять звертати увагу на людей, які — мимоволі чи мимоволі — опиняться у колі їхнього спілкування. Цілком можливо, що серед них виявиться той, кого вони давно — і наразі безрезультатно — шукають: друга половинка представників знака. Головне в цьому разі — не судити за першим враженням, яке може виявитися, як-то кажуть, розмитим, тому знадобиться щонайменше друге — воно буде набагато кращим.

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