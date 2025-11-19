Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 20 листопада?

День, коли необхідно гідно завершити прожитий місячний цикл, щоб без зайвого клопоту — без обтяжливих обов’язків і недоробок — зробити перший крок у новий. Зірки радять довести до логічного кінця будь-які справи, які було розпочато в попередній життєвий період, але з якоїсь причини так і не завершено. До того ж стосується це не лише професійної діяльності, а й особистого життя: дуже важливо розв’язати миром усі суперечки, попросити пробачення у тих, кого — свідомо або мимоволі — образили, і, зі свого боку, пробачити тим, хто винен перед нами.

Скорпіон

Для Скорпіонів нинішній день — час кохання, коли саме в цій сфері в них відбудуться найприємніші й, найімовірніше, дуже важливі події. Зрозуміло, що в кожного представника знака життєвий сценарій виявиться своїм, а варіацій тут може бути величезна кількість — від знайомства з людиною, якій судилося зіграти важливу роль у їхньому житті, до офіційного оформлення стосунків або довгоочікуваної звістки про вагітність, головне — бути готовими до будь-якого повороту подій.

