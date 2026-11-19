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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 20 листопада?

День добрих справ, які не залишаться без винагороди, проте — за однієї умови: робити їх треба безкорисливо, не розраховуючи на вдячність у відповідь. Від роботи над важливими справами професійного характеру цього дня краще відмовитися — на успішний результат чекати не варто.

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Якщо хтось звернеться до нас по допомогу, не варто відмовляти: колись чужа підтримка знадобиться і нам — буде прикро залишитися без неї. Отримати відповідь на важливе питання зможуть ті, хто подбає про те, щоб грамотно його сформулювати, а потім поставити — як вищим силам, так і своїй підсвідомості, тут вже кому що більше до вподоби.

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Рак

Ракам зірки радять присвятити цей день — або хоча б його частину — людям, яких вони люблять понад усе на світі, тобто своїй родині, насамперед — батькам і дітям. Таке проведення часу виявиться не лише дуже приємним, а й надзвичайно корисним.

Під час спілкування вдасться вирішити проблему, яка наразі не дала про себе знати, але ось-ось могла б найнегативнішим чином позначитися як на родичах представників знака, так і на них самих.

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