Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 20 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Терези

Терези / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 20 серпня?

День підвищеної працездатності, але водночас важливо вибірково ставитися до вибору занять — працювати потрібно тільки над тими справами, які мають першорядне значення, від тих, що можуть зачекати, краще поки що відмовитися. Можна ухвалювати важливі рішення, але тільки в тому разі, якщо на них вдасться подивитися під новим — незвичним — кутом зору. Через нестабільність емоційного фону велика ймовірність конфліктів, зокрема, й дуже серйозних, потрібно намагатися їх уникнути — вони матимуть тривалий «шлейф» негативних наслідків.

Терези

Терези можуть розраховувати на удачу в професійному плані та втіленні в життя бізнес-проєктів, але особливий успіх чекає на них у розв’язанні фінансових питань. Головне — не проґавити шансу отримати вигоду, що для представників знака може виявитися серйозною проблемою: поки вони ухвалюватимуть рішення про те, що робитимуть у кожній конкретній ситуації, «кидаючись» з одного боку в інший, конкуренти, які не схильні до такого роду — зовсім непотрібних — вагань, легко обійдуть їх і першими досягнуть мети.

