Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 20 серпня?

День підвищеної працездатності, але водночас важливо вибірково ставитися до вибору занять — працювати потрібно тільки над тими справами, які мають першорядне значення, від тих, що можуть зачекати, краще поки що відмовитися. Можна ухвалювати важливі рішення, але тільки в тому разі, якщо на них вдасться подивитися під новим — незвичним — кутом зору. Через нестабільність емоційного фону велика ймовірність конфліктів, зокрема, й дуже серйозних, потрібно намагатися їх уникнути — вони матимуть тривалий «шлейф» негативних наслідків.

Терези можуть розраховувати на удачу в професійному плані та втіленні в життя бізнес-проєктів, але особливий успіх чекає на них у розв’язанні фінансових питань. Головне — не проґавити шансу отримати вигоду, що для представників знака може виявитися серйозною проблемою: поки вони ухвалюватимуть рішення про те, що робитимуть у кожній конкретній ситуації, «кидаючись» з одного боку в інший, конкуренти, які не схильні до такого роду — зовсім непотрібних — вагань, легко обійдуть їх і першими досягнуть мети.

