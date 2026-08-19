Близнята / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 20 серпня?

День активізації сил зла, про що слід пам’ятати, незалежно від того, за яку справу ми цього дня вирішили взятися. У такий час найбільше страждає психіка, тому її стану потрібно приділити особливу увагу.

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Можлива поява різноманітних страхів і навіть фобій, наслідком яких стане неадекватна поведінка та надмірні переживання з найрізноманітніших приводів, включаючи незначні. Зірки застерігають нас від ризику — у цей час він може становити реальну небезпеку, якої, однак, можна уникнути, виявивши обережність.

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Близнята

Близнята, незважаючи на складний емоційно — і, як наслідок, енергетично — день, можуть, на відміну від представників інших знаків, розраховувати на удачу в усіх сферах життя. Але це станеться лише в тому випадку, якщо вони зуміють зосередитися на хорошому й не будуть «зациклюватися» на поганому.

Така лінія поведінки може виявитися для них — через притаманну їм подвійність характеру — надто важкою: їхній настрій змінюється сім разів на день, тому дуже важливо налаштуватися на позитив на весь день.

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