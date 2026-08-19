- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 205
- Час на прочитання
- 2 хв
Якому знаку зодіаку пощастить 20 серпня
Удача потрібна завжди й усім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 20 серпня?
День активізації сил зла, про що слід пам’ятати, незалежно від того, за яку справу ми цього дня вирішили взятися. У такий час найбільше страждає психіка, тому її стану потрібно приділити особливу увагу.
Можлива поява різноманітних страхів і навіть фобій, наслідком яких стане неадекватна поведінка та надмірні переживання з найрізноманітніших приводів, включаючи незначні. Зірки застерігають нас від ризику — у цей час він може становити реальну небезпеку, якої, однак, можна уникнути, виявивши обережність.
Близнята
Близнята, незважаючи на складний емоційно — і, як наслідок, енергетично — день, можуть, на відміну від представників інших знаків, розраховувати на удачу в усіх сферах життя. Але це станеться лише в тому випадку, якщо вони зуміють зосередитися на хорошому й не будуть «зациклюватися» на поганому.
Така лінія поведінки може виявитися для них — через притаманну їм подвійність характеру — надто важкою: їхній настрій змінюється сім разів на день, тому дуже важливо налаштуватися на позитив на весь день.
Читайте також:
Зодіакальний гороскоп на серпень 2026 року для всіх 12 знаків
Ретроградна Венера від 15 серпня до 15 грудня 2026 року: що зміниться у стосунках та фінансах
Від 9 серпня все зміниться: Меркурій у Леві відкриє нові можливості для 3 знаків зодіаку