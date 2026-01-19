Близнята / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 20 січня?

День потужного сплеску місячної енергії, яка може мати протилежну — як негативну, так і позитивну — спрямованість. Вчинки, які ми робитимемо в цей час, залежатимуть від того, яка з них переважатиме в нашому світогляді. Як у першому, так і в другому разі потрібно уникати злості, роздратування, агресивності — загалом, негативних емоцій будь-якого роду: вони негативно позначаться на своєму «авторі», а не на тих, проти кого будуть спрямовані.

Близнята

Близнята, які сьогодні відчують потужний приплив енергії, діятимуть удвічі активніше, ніж зазвичай, хоча вони й так від повільності не страждають. Тож не дивно, що їм вдасться досягти приголомшливого професійного результату, зробивши значно більше, ніж вони розраховували, малюючи в голові максимально сміливі — хтось навіть може назвати їх відчайдушними — плани. Усі сподівання перевершить і матеріальна винагорода, яку вони отримають від безпосереднього керівництва.

