Лев / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 20 травня?

День, коли можна займатися будь-якими справами, але тільки в тому разі, якщо вони спрямовані на творення — руйнація приречена на невдачу, та й Місяцю, що визначає ситуацію, в якій ми існуємо, це навряд і сподобається. Навіть якщо знищити щось старе заради нового, краще перенести цей процес на кілька днів. Люди, які оточують нас, сьогодні можуть бути налаштовані не найприязнішим чином, тому їхні провокативні вчинки та висловлювання слід ігнорувати — вступаючи з ними в «баталії», ми лише вичерпаємо свою енергію, яка може стати в пригоді для більш важливих, серйозних і цікавих справ.

Лев

Леви можуть розраховувати на професійний успіх, в очікуванні якого вони провели тривалий час. Нинішній день створить усі необхідні умови для реалізації важливого проєкту і, до того ж, подарує необхідний у таких випадках талан, який у поєднанні з працьовитістю приведе до необхідного результату. Головне, все зробити правильно: зосередитися винятково на досягненні важливої мети, але водночас не поспішати, забігаючи наперед, але й не плестись у хвості.

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