Астрологія
215
Якому знаку зодіаку пощастить 20 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Міла Корольова
Скорпіон

Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 20 жовтня?

Один із найскладніших днів місячного календаря — час розгулу негативної енергії, яка становить небезпеку для людської психіки. Різноманітні неприємності можуть чатувати на нас за стінами дому, тому краще з нього без нагальної потреби не виходити, що в понеділок буде непросто, але — звісно, за бажання й можливості — сьогодні можна попрацювати в дистанційному режимі.

Скорпіон

Скорпіонам, незважаючи на негативні енергії дня, сьогодні не тільки можна, а й потрібно ухвалити важливе рішення, час якого вони відтягували, як могли. Щоправда, правильним воно стане тільки в тому разі, якщо представники знака не стануть прораховувати всі чинники «за» і «проти», оскільки передбачити все не вдасться, а звернутися до сильного боку своєї особистості — інтуїції. Вона дасть єдину правильну в цьому разі підказку, дотримуючись якої вдасться домогтися професійного і фінансового успіху.

