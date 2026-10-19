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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 20 жовтня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Близнюки

Близнюки / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 20 жовтня?

День потужної космічної енергетики, яка дозволить нам досягти будь-якого — зокрема й дуже приголомшливого — результату, але лише за умови, що ми дослухаємося до порад і рекомендацій зірок. Займатися потрібно лише справді важливими та значущими — глобальними — справами, небажано витрачати час на дрібниці, у роботі над якими немає особливої необхідності.

Яку б мету ми перед собою не поставили, потрібно йти до неї без вагань і коливань — лише так вдасться досягти свого. Відпочивати в цей час — навіть якщо втомленість даватиметься взнаки — небажано: так можна втратити важливий шанс, який випаде саме сьогодні.

Близнята

Зірки радять Близнятам знайти час для зустрічі з друзями — особливо з тими, кого представники цього знака давно не бачили. Спілкування принесе не лише очікуване в такому випадку задоволення, а й несподівану користь.

Існує велика ймовірність того, що хтось із них не тільки знає, як розв’язати важливу проблему, над якою вони працюють, але й має необхідні для цього зв’язки. Не варто гордо відкидати можливість скористатися чужим заступництвом — таким чином можна буде «вирішити» всі питання одночасно.

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