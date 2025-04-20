Якому знаку зодіаку пощастить 21 квітня

Стрілець / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 21 квітня?

День негативної енергетики, яка насамперед проявляється у злості та агресії, з якими не можуть впоратися навіть спокійні й доброзичливі люди, а неадекватні — й поготів. Такі — несприятливі — обставини можуть негативно позначитися на діяльності у всіх життєвих сферах: на удачу, найімовірніше, розраховувати не варто. Найприкріше, що будь-які плани під впливом негативної енергетики виявляться нездійсненними або, у кращому разі, перенесеними на тривалий час. Найкращий вихід, який дозволить уникнути таких наслідків — ігнорувати чужі ворожі випади і не брати неприємну інформацію близько до серця — завтра обстановка «повернеться» на 180 градусів.

Стрілець

У Стрільців з’явиться привід для свята, на який вони чекали доволі давно. Щодо кожного конкретного представника знака можна сказати, що це стосуватиметься тієї сфери життя, яка має першорядну важливість саме для нього — хтось досягне успіху в професійному відношенні, а хтось — влаштує своє особисте життя. Головне — і про це зірки особливо їх попереджають — не варто зловживати алкоголем, він може затьмарити свято.

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