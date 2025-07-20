Риби / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 21 липня?

Не найпростіший день місячного календаря, коли з будь-якої іскри роздратування та невдоволення може розгорітися серйозний конфлікт. Такого розвитку подій необхідно уникати всіма можливими способами, оскільки сварки з оточенням не тільки зіпсують з ним стосунки, а й заберуть у людини енергію, необхідну для успішної роботи на початку тижня. Потрібно утриматися від закупів — вони, зі стовідсотковою ймовірністю, виявляться невдалими.

Риби

На Риб чекають приємні події в особистому житті, що є найприємнішим моментом для представників знака, які звертають увагу саме на цю сферу життя. Щоправда, для них важливо дотриматись однієї, але дуже важливої умови: не можна нікому розповідати про події, які відбулися — чи тільки мають відбутися — у їхньому житті. На жаль, таке неприємне явище як пристріт ніхто поки не скасовував, так що не варто ризикувати своїм щастям марно.

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