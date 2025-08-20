Близнюки / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 21 серпня?

День чистої і доброї енергетики, протягом якого під забороною перебувають грубість, різкі висловлювання, агресивна поведінка. Необхідно уникати всього, що може так чи так зачепити або образити інших людей. Тих, кому вдасться зберегти внутрішню гармонію, очікують професійний успіх і фінансовий прибуток. Не варто також негативно реагувати на неадекватну поведінку оточення — краще оминати людей, що становлять небезпеку — навіть потенційну.

Близнята

Близнят удача супроводжуватиме у вирішенні будь-яких професійних і бізнес-завдань. Зірки наполегливо рекомендують їм братися за втілення в життя нових проєктів, які — з огляду на їхню складність і трудомісткість — і дотепер відкладали, тепер їхній час настав. Головне, про що варто пам’ятати представникам знака, це про небажання витрачати дорогоцінний час на заняття, які не мають особливого значення, — наприклад, на телефонні розмови, які не пов’язані з роботою.

Реклама

Читайте також: