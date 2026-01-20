- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 251
- Час на прочитання
- 2 хв
Якому знаку зодіаку пощастить 21 січня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 21 січня?
Неоднозначний в енергетичному плані день, протягом якого добро може мірятися силами зі злом, але обом силам вдасться зберегти паритет. Проте негатив у деяких із нас може взяти гору, через що ми будемо незадоволені своїм — як професійним, так і особистим — життям, а, як наслідок, і самими собою. Незважаючи на те, що через це настрій наближатиметься до нуля, не варто робити з ситуації, що склалася, трагедію — уже завтра невдоволення розсіється, як дим.
Водолій
Водоліям зірки наполегливо рекомендують розпочати реалізацію важливого професійного проєкту, до якого представники знака довго примірялися, але ніяк не наважувалися за нього взятися. Нинішній день максимально сприятливий для такої роботи: по-перше, вона виявиться набагато легшою, ніж здавалося представникам знака, а, по-друге, гонорар, який вони в результаті отримають, невимовно їх потішить своїм значним обсягом.
Читайте також:
Зодіакальний гороскоп на січень 2025 року для всіх 12 знаків
Чоловічі знаки зодіаку: хитрощі, секрети та магнетизм у стосунках представників стихій Вогню та Повітря
Венера у Водолії від 17 січня до 10 лютого 2026 року: що на нас чекає в цей час
Що на нас чекає 2026 року: астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку