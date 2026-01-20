Водолій / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 21 січня?

Неоднозначний в енергетичному плані день, протягом якого добро може мірятися силами зі злом, але обом силам вдасться зберегти паритет. Проте негатив у деяких із нас може взяти гору, через що ми будемо незадоволені своїм — як професійним, так і особистим — життям, а, як наслідок, і самими собою. Незважаючи на те, що через це настрій наближатиметься до нуля, не варто робити з ситуації, що склалася, трагедію — уже завтра невдоволення розсіється, як дим.

Водолій

Водоліям зірки наполегливо рекомендують розпочати реалізацію важливого професійного проєкту, до якого представники знака довго примірялися, але ніяк не наважувалися за нього взятися. Нинішній день максимально сприятливий для такої роботи: по-перше, вона виявиться набагато легшою, ніж здавалося представникам знака, а, по-друге, гонорар, який вони в результаті отримають, невимовно їх потішить своїм значним обсягом.

