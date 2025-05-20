Якому знаку зодіаку пощастить 21 травня

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 21 травня?

День закладання позитивної програми на найближчий час — щонайменше на прийдешній місячний цикл. Сьогодні не лише можна, а й потрібно розпочинати роботу над важливим проєктом у будь-якій сфері життя і діяльності. Недарма в Стародавньому Єгипті — за підказкою жерців та астрологів — саме в цю місячну добу закладали перші камені в основу пірамід. Щоправда, успіх чекає лише на ті роботи, які були заздалегідь — і ретельно — підготовлені, на натхнення та імпровізацію краще не сподіватися — щось обов’язково піде не так. Так само з давніх-давен вважалося, що саме в такий час життя карає тих, хто зробив, м’яко кажучи, негідні вчинки.

Рак

Раки, які з особливим трепетом ставляться до стану власного дому — для них особливо важливо, щоб у ньому були порядок і затишок, — можуть взятися до важливого етапу його вдосконалення — ремонту. Якщо його розпочати сьогодні, він не перетвориться на стихійне лихо, а навпаки — буде успішним і швидко закінчиться, не виснаживжи господарів житла. Головне — знайти добросовісних робітників, які зроблять усе якісно, і відповідні будматеріали — вони дозволять їм впоратися з таким завданням.

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