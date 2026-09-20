Якому знаку зодіаку пощастить 21 вересня

Водолій / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 21 вересня?

День, коли ми здатні впоратися з будь-якою — навіть найскладнішою та найвідповідальнішою — роботою, головне — взятися до неї без вагань і зволікань. Тим, хто не пошкодує часу й сил, обов’язково усміхнеться професійна удача. Не менш важливо визначити мету, якої ми вирішимо досягти: що правильнішою вона буде, то легше вдасться отримати бажаний результат. А ось від надмірної емоційності, яка супроводжуватиме потужну енергію дня, потрібно утриматися: під її впливом можна припуститися серйозних помилок, особливо це стосується стосунків з людьми навколо — як близькими, так і колегами.

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Водолій

Сьогодні зірки будуть особливо щедрими до Водоліїв, надавши їм усі можливості для того, щоб досягти успіху в найрізноманітніших професійних і життєвих сферах — від ділової та фінансової до особистої.

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Але представникам знака може здатися, що цього недостатньо, тому вони вирішать заощадити час і сили, які довелося б витратити на втілення їх у життя. І зроблять це абсолютно даремно, оскільки таким чином легко можуть втратити прихильність Місяця — він може сприйняти таку поведінку як прояв невдячності.

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