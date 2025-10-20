Якому знаку зодіаку пощастить 21 жовтня

Риби / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 21 жовтня?

День чистої та світлої енергетики, коли все, що задумано в цей час, має безсумнівні шанси на успіх. Головне — не братися до здійснення планів одразу ж, а зачекати хоча б кілька днів. Зворотний бік місячної доби полягає в тому, що ми стаємо надто легковірними та довірливими, через що можемо стати жертвами шахраїв усіх мастей. Найкращий спосіб уникнути небезпеки — не спілкуватися з людьми, в порядності яких ми сумніваємося.

Риби

Риби можуть розраховувати на несподіваний, хоча й цілком заслужений ними прибуток: можливо, їм виплатять старий гонорар або повернуть борг, на який вони вже встигли махнути рукою. Треба визнати, що це фінансове надходження виявиться більш ніж своєчасним, оскільки саме зараз їм необхідно зробити важливе придбання, яке вони довго відкладали через брак коштів. А тепер представники знака зможуть, як-то кажуть, ні в чому собі не відмовляти.

