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Якому знаку зодіаку пощастить 21 жовтня
Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 21 жовтня?
День, коли ми «збираємо врожай» того, що «посіяли» раніше: у такий час нічого не відбувається випадково — усе зумовлено нашими діями, вчиненими раніше.
Успіх — чи невдача — безпосередньо залежатиме від того, чи робили ми добро оточенню, чи завдавали йому зла: у першому випадку вищі сили нас обов’язково винагородять, у другому — ми на власному досвіді дізнаємося, що таке закон бумеранга.
Цей день — не найкращий час для ухвалення серйозних і важливих рішень: ми зробимо це поспіхом, тому не дивно, що воно виявиться помилковим, а отже, згодом доведеться все переробляти.
Терези
Чудовий час для виправлення раніше припущених помилок, які — якщо залишити їх без змін — можуть значною мірою зіпсувати життя представникам цього знака, спрямувавши його не в той бік.
Натомість, якщо скористатися позитивною енергією дня та проаналізувати недавнє минуле, зробивши висновки з успіхів і помилок, можна буде не тільки виправити останні, а й набути безцінного досвіду — не варто нехтувати таким вдалим — у всіх сенсах — шансом.
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