Якому знаку зодіаку пощастить 22 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Риби

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 22 грудня?

День, коли все, що було задумано й заплановано в попередні дні, необхідно втілювати в життя, що максимально логічно для понеділка — обставини для цього складуться найсприятливіші. Завадити успішним діям може негатив, який буде присутній в енергетичному тлі місячної доби, але його потрібно нівелювати, доклавши зусиль і використовуючи силу волі. Також дуже важливо виявити такі риси характеру, як завзятість, наполегливість і навіть агресивність, яку в цьому разі краще назвати робочою злістю, оскільки вона спрямована не на людей навколо, а на роботу.

Риби

Рибам, які зранку відчують неймовірний приплив сил, все ж не варто нерозважливо їх витрачати, хапаючись одразу за всі справи, які очікують своєї черги. В такому разі представники знака ризикують дуже швидко видихнутися і вибитися з сил, тому їм варто вибрати одне — можливо, не наймасштабніше, але водночас дуже важливе для них — завдання і зосередитися саме на ньому. Тоді результат потішить їх не лише у професійному, а й у фінансовому плані.

