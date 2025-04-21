Діва / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 квітня?

Нинішній день призначений для активних дій, але успішними вони виявляться лише в тому разі, якщо будуть ретельно сплановані — жодні експромти та імпровізації не пройдуть. Рухатися до поставленої мети необхідно від простого до складного і від незначного до важливого, тільки так вдасться швидко її досягти. Сьогодні також не тільки можна, а й потрібно займатися благодійністю: зробивши добру справу, ми зможемо не просто допомогти людині, яка потребує сприяння, а й врятувати її — у буквальному розумінні слова.

Діва

Дівам зірки наполегливо рекомендують проводити будь-які переговори — від ділових до особистих, сьогодні вони виявляться успішними. Щоправда, для цього їм необхідно дотримуватися спокою, що, можливо, виявиться зовсім непросто — результат спілкування дуже важливий для представників знака. Як правило, їм вдається стримувати емоції, і нинішній день не має стати винятком: вони зможуть утримати себе в руках і домовитися з будь-яким — найскладнішим — співрозмовником.

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