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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 22 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Телець

Телець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 липня?

Нинішній день вирізняє енергетика, що дає змогу зрушити гори, але користуватися нею, проте, необхідно користуватися ощадливо й обачливо. Ще ліпше — взагалі не планувати на цей час серйозних справ, а тільки зайнятися їхньою підготовкою: складанням плану та продумуванням деталей їхнього здійснення, особливу увагу слід звернути на перші — вирішальні — кроки. Якщо ж усе-таки доведеться зайнятися розв’язанням якогось професійного завдання, слід зосередитися лише на ньому, не відвертаючи уваги на інші — другорядні — питання.

Телець

Тельцям, які перебувають у пошуках відповіді на важливе — професійне або господарське — питання, вдасться її знайти, до того ж із максимальною вигодою для себе. Для цього їм достатньо буде звернутися до людей, які є серйозним авторитетом для представників знака, — наприклад, колег чи родичів, переважно старшого віку. З огляду на свій життєвий досвід і доброзичливе ставлення до співрозмовників, вони знайдуть саме той варіант, що виявиться вигідним і, наскільки це можливо, приємним у ситуації, що склалася.

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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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