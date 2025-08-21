Лев / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 серпня?

Один із найнегативніших днів місячного календаря, протягом якого нервове напруження, яке накопичилося, може призвести до виплеску негативних емоцій. Така ситуація негативно позначиться як на власному душевному стані кожної людини, так і на її стосунках з оточенням, насамперед, близькими людьми. Аби подібного не сталося, важливо уникати непотрібного спілкування з неадекватними та неприємними нам людьми, а ще ліпше — більшу частину дня провести на самоті.

Лев

Леви отримають чудову можливість примирити членів своєї сім’ї, які тривалий час перебувають у стані активного протистояння одне одному, що ускладнює життя всіх без винятку родичів. Зробити це вдасться за допомогою невеличкої хитрості: представникам знака треба захопити всіх своїх рідних роботою над спільною справою — наприклад, підготовкою до ювілею когось зі старших родичів. Тут кожному знайдеться, чим зайнятися, а єдина мета згладить наявні розбіжності й приведе до миру.

