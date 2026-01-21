ТСН у соціальних мережах

Астрологія
Якому знаку зодіаку пощастить 22 січня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Міла Корольова
Козоріг

Козоріг / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 січня?

День, коли особливої сили набувають наші побажання, особливо якщо їх висловлено вголос, тож максимально обережними треба бути до будь-якого свого висловлювання. Слова, кинуті похапцем або зопалу, доволі швидко матеріалізуються, але чи принесе це нам радість, велике запитання. Найімовірніше, все станеться з точністю до навпаки — ми дуже швидко пошкодуємо про власну необачність.

Козоріг

Перед Козорогами на повний зріст постане необхідність ухвалити важливе рішення, від якого багато в чому залежить все — або майже все — їхнє подальше життя. Єдина порада, яку можуть дати з цього приводу зірки — це не поспішати. Поспіх рідко приносить користь, а цього дня він взагалі може виявитися небезпечним. Тільки зваживши всі доводи «за» і «проти», можна буде робити остаточний висновок — якщо він буде правильним, уже найближчим часом представники знака можуть розраховувати на приємні події.

