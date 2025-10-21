Діва / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускають донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 жовтня?

День, який, незважаючи на його будній статус, бажано провести в спокої на самоті. Будь-які дії матимуть негативний характер, тому бажано уникати активних — і не дуже — рухів тіла, тому бажано перенести їх на сприятливіший час. Бажано займатися розумовою роботою та складати професійні — й особисті — плани, а також розробляти тактику та стратегію, що дадуть можливість досягти поставлених цілей. Також можна займатися розв’язанням дрібних побутових питань, роботу над якими не можна більше відкладати.

Діва

Діви — особливо ті з них, хто давно думає про зміну місця роботи, — зможуть не тільки зробити перший крок у напрямі поставленої мети, а й отримати відповідні знаки від долі, яка уважно стежить за їхніми діями. Так, багато хто з них може розраховувати, як на надходження дуже важливої інформації, яка дасть змогу зорієнтуватися в ситуації, що склалася, так і на сприяння з боку друзів і знайомих, у яких є виходи на впливових у цій професійній сфері людей.

