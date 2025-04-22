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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 23 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Риби

Риби / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 23 квітня?

День сварок і конфліктів, які часом без будь-якого приводу можуть виникати на кожному кроці. Найкращий спосіб уникнути їх — звести спілкування з оточенням до мінімального рівня. Переважно це стосується малознайомих — або зовсім незнайомих — людей, але обережними треба бути і з близькими, особливо якщо їхній настрій бажає кращого — важко передбачити, як вони відреагують на найнешкідливіші слова та дії. Також дуже важливо стримувати власні емоції — їхній негатив навряд чи допоможе вибудувати правильні стосунки з тими, хто поруч.

Риби

Рибам весь їхній вільний — а в деяких випадках і невільний — час зірки рекомендують присвятити заняттю, яке приносить їм позитивні емоції. Якщо воно до того ж пов’язане з творчістю, то їм вдасться тільки підняти собі «занепалий» настрій, а й створити щось унікальне, що становитиме не тільки художній, а й матеріальний інтерес. Можливо, виробництво таких виробів можна буде поставити на потік і згодом непогано на цьому заробити.

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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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