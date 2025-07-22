Скорпіон / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 23 липня?

Нинішній день показує, наскільки правильно ми діємо у всіх сферах нашого життя, але, насамперед, у тих, які найважливіші для нас у цей — конкретний — час. Перші результати наших дій дадуть зрозуміти, чи все ми зробили правильно, чи щось треба виправити. Також дуже важливо поводитися максимально скромно, особливо щодо людей із оточення: сьогодні, як, утім, і завжди, не можна нікому грубити, нікого ображати, навіть голос підвищувати небажано — згодом нестриманість може відгукнутися дуже неприємним чином.

Скорпіон

Скорпіони можуть розраховувати на талан в усіх сферах життя, але особливо пощастить тим представникам знака, які займаються бізнесом. Їм можна здійснювати будь-які пов’язані з ним вчинки: зустрічатися з уже наявними — і потенційними — діловими партнерами, підписувати важливі договори, укладати серйозні угоди — всі вони будуть успішними. Особливо якщо не сподіватися на диво, а докласти певних — хоча б мінімальних — зусиль.

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