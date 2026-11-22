Стрілець / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 23 листопада?

День, коли кожному з нас доведеться протистояти негативу, який є в душі будь-якої людини — навіть найпозитивнішої.

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Від активних дій, незважаючи на початок робочого тижня, краще утриматися — досягти успіху хоча б у якійсь сфері життя чи діяльності однаково не вдасться, тож є сенс витратити час на продуктивніше заняття — в цьому разі це відпочинок. Також — звісно, за можливості — бажано зосередитися на духовному боці життя, думаючи про прекрасне й піднесене.

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Стрілець

Стрільцям — на відміну від інших представників зодіаку — цього дня можна братися до важливих і серйозних справ професійного та ділового характеру. Найімовірніше, вони не встигнуть довести розпочате до логічного кінця, але зроблять більшу його частину, а отже, завтра їм залишиться лише завершити свою роботу.

Найуспішніше справи просуватимуться у першій половині дня, тож пообіді можна буде спокійно — і з почуттям виконаного обов’язку — відпочити.

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