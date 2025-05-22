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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 23 травня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Діва

Діва / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 23 травня?

День, коли сили — як моральні, так і фізичні — будуть прагнути до нуля, поки до вечора не вичерпаються зовсім. Каталізатором цього процесу можуть стати сварки та конфлікти, тому має сенс відмовитись від них. За найменшої нагоди — а в п’ятницю вона не виключена — бажано присвятити день відпочинку та релаксації, тоді на початку наступного тижня енергія нас буквально переповнюватиме. Необхідно також звертати увагу на знаки, які в цей час може надсилати Всесвіт — незважаючи на позірну незначність, вони будуть дуже важливими, але не зараз, а трохи пізніше.

Діва

Дівам, яким зараз — як ніколи — важливі позитивні емоції, зірки наполегливо радять згадати про улюблене заняття — схоже, через тотальну професійну зайнятість вони вже дуже давно не приділяли йому часу. Можливо, деякі навички навіть видадуться їм втраченими, але варто почати працювати, як руки миттєво всі «згадають», і далі залишиться лише отримувати задоволення від того, що робиш.

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Дата публікації
Кількість переглядів
201
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