263
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 23 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Стрілець

Стрілець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 23 жовтня?

День нестійкої енергетики — так званих «емоційних гойдалок», коли нас буде «кидати» з боку в бік — від негативу до позитиву, а потім назад. Це може найнегативніше позначитися на психологічному стані навіть найемоційніше стійких людей — бажано контролювати свої емоції, не даючи їм зашкалювати. Тим, хто не може знайти вихід із заплутаної життєвої ситуації, необхідно звернутися по пораду до снів — у них можуть міститися важливі підказки з цього приводу.

Стрілець

Стрільцям зірки рекомендують скористатися сприятливим моментом для того, щоб навести лад у справах, де вони вже остаточно заплуталися і не розуміють, якою має бути черговість їхніх дій. Сьогодні зірки рекомендують їм, як то кажуть, «підтягти хвости» у вигляді найрізноманітніших — розпочатих, але з якоїсь причини незавершених — проєктів. У такому разі — оскільки святе місце порожнім не буває — найближчим часом вони можуть стати до втілення в життя нового задуму.

