Козоріг / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 23 жовтня?

Найсильніший і найпотужніший з енергетичної точки зору день. Удача — як у професійному, так і в особистому житті — насамперед супроводжуватиме тих, хто впевнений у своїх силах і готовий рішуче рухатися до поставленої мети.

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У цей час можна розпочинати роботу над новими проєктами, брати на себе додаткове робоче навантаження, а також зізнаватися в коханні, що може виявитися найважливішою подією в житті.

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Козоріг

Козороги зможуть налагодити стосунки зі своїм безпосереднім керівництвом, які — у кожному конкретному випадку з певних причин — останнім часом погіршилися. Працювати в ситуації, що склалася, складно — до того ж не тільки морально, а й матеріально — тому дуже важливо скористатися моментом і вирішити це питання.

Приводом для серйозної розмови може стати нова ідея, яку представники цього знака запропонують втілити в життя — керівництво гідно оцінить її сміливість та фінансову перспективу.

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