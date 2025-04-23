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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 24 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Телець

Телець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 24 квітня?

Нинішній день часто робить можливими навіть найнеймовірніші речі, завдяки чому в астрологів він користується репутацією чарівного. Проте стануться такі події лише в тому разі, якщо ми підкоримося долі — про те, що і як має зрештою скластися, вона знає краще за нас. Ще одна умова виконання будь-якого бажання — хоча б на якийсь час відсунути вбік матеріальні інтереси та зосередитися на духовних запитах, для яких у житті багатьох із нас буквально не залишилося місця. Важливо пам’ятати, що будь-яке так зване «приземлення» зменшує наші шанси на зв’язок з космічними енергіями.

Телець

Тельці можуть ставити перед собою будь-які — навіть найграндіозніші — завдання, якої б сфери їхнього життя і діяльності вони не стосувалися. Єдина умова, якої необхідно дотриматися — хоча б мінімальне планування. Якщо відпустити справи на самоплив, вони можуть завести не в той бік і, як наслідок, представники знака можуть зазнати невдачі в тих напрямках, у яких розраховували досягти нечуваного успіху, тож краще хоча б схематично намітити напрямок своїх дій.

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Дата публікації
Кількість переглядів
65
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