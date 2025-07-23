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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
430
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 24 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Козеріг

Козеріг / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 24 липня?

Один із найнебезпечніших днів місячного календаря, протягом якого ми — на щастя, лише на певний час — опиняємось на темному боці життя. Його впливом на нас можуть стати різноманітні фобії та манії, що не найкращим чином позначаються на справах, якими ми зайняті, і наших стосунках з оточенням — як найближчими, так і абсолютно незнайомими — людьми. Результатом може стати значне зниження самооцінки, а це, як правило, негативно позначається як на роботі, так і — особливо! — особистому житті, тож дуже важливо тримати себе в руках і не реагувати на провокації.

Козоріг

Козороги зможуть досягти мети — до речі, вельми серйозної та амбітної, — яку вони перед собою поставили, тільки якщо проявлять неабияку наполегливість. Можливо, в якийсь момент їм здасться, що їхня робота зайшла у глухий кут і втратила всякий сенс, але насправді все не так — скоріше навпаки. Усе просувається в потрібному для представників знака напрямі, але щоб зрозуміти це, не можна в жодному разі відмовлятися від розпочатого, лише в такому разі його вдасться з успіхом закінчити.

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Дата публікації
Кількість переглядів
430
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