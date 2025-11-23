ТСН у соціальних мережах

Астрологія
302
1 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 24 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Риби

Риби / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 24 листопада?

День сприятливий для спокійних і неквапливих справ — наукових досліджень, інтелектуальної та літературної діяльності. Не варто розраховувати на значні — як позитивні, так і негативні — події, оскільки час мине тихо, без емоційних сплесків і метушні. Не рекомендується висловлювати своє невдоволення тим, що може статися цього дня, необхідно прийняти все, як належне.

Риби

Рибам можна працювати над будь-якими — як новими, так і розпочатими раніше — професійними проєктами, вони будуть однаково успішними. Втім, незважаючи на початок робочого тижня, не забороняється приділяти увагу і власній домівці — будь-які побутові клопоти будуть плідними, до того ж сил і часу на них вдасться витратити значно менше, ніж в інший час. Як у першому, так і в другому випадку головне — зосередитися лише на виконуваній роботі, не відволікаючись на супутні справи.

