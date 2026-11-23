Козоріг / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 24 листопада?

Нинішній день — втім, як і попередній — не сприяє активним діям, але й зовсім відмовлятися від будь-якої діяльності не варто — бажано знайти собі заняття, яке принесе не лише користь, а й задоволення, і водночас не забере багато часу й сил.

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Для когось такою справою стане прибирання в оселі, а для когось — власне хобі, особливо якщо людина займається ним практично на професійному рівні. Також бажано навести лад у документах, щоб — у разі потреби — одразу ж знайти потрібний.

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Козоріг

Козорогам — нарешті! — вдасться відволіктися від роботи, якій вони присвячують більшу частину свого життя, та приділити увагу своєму дому, причому не лише наведенню ладу, а й створенню затишку.

Вони можуть помітити, що спартанській обстановці, до якої вони звикли, бракує хоча б мінімуму симпатичних дрібничок, які сьогодні й займуть своє місце на полицях. Як результат, представники знака з подивом виявлять, що не лише відпочивати, а й працювати в такому — оновленому — домі набагато легше.

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