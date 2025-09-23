- Дата публікації
Якому знаку зодіаку пощастить 24 вересня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 24 вересня?
День купи спокус і принад, яким необхідно протиставити силу волі, інакше про свою — ненавмисно виявлену — слабкість згодом доведеться серйозно пожалкувати. Обираючи між добром і злом, необхідно ретельно аналізувати ситуацію та прораховувати наслідки свого кроку — він матиме величезне значення. Емоції найрізноманітнішого ґатунку, які переповнюватимуть у цей час, зроблять нас вкрай нестерпними, тож якщо ми хочемо зберегти гарні стосунки — потрібно виявити стриманість.
Скорпіон
Скорпіонам, незважаючи на непрості енергії нинішнього дня, можна планувати серйозну розмову з начальством. Воно, на превеликий подив представників знака, прихильно поставиться до будь-якої їхньої пропозиції, зокрема до прохань матеріального характеру — про підвищення зарплати чи виплату премії. Але особливу увагу зірки все ж радять звернути на обговорення нового проєкту — заробити в такому разі вдасться набагато більше.
