Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 24 жовтня?

День, коли — незважаючи на те, що йдеться про фінал робочого тижня і перехід до вікенду — категорично не рекомендується не діяти. Необхідно знайти собі будь-яке — нехай і не найважливіше — заняття, але в жодному разі не дасть сидіти, склавши руки. Також дуже важливо в цей час мислити максимально позитивно — в такому разі енергетика наступного місячного циклу буде зберігати знак «плюс».

Близнята

Близнятам, які перебувають у наполегливому й напруженому пошуку відповіді на важливе для них запитання, зірки наполегливо рекомендують звернути увагу на сон, який вони побачать нинішньої ночі. Можливо, розшифрувати його буде не так просто, як здасться на перший погляд, проте за наявності навіть незначної частки фантазії, це вдасться зробити без особливих труднощів. До того ж отримані в результаті знання одразу ж усе розставлять на свої місця — залишиться тільки прийняти їх як дороговказ до дії.

