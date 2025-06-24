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Обставини нашого життя змінюються постійно, то підіймаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 25 червня?

Один із найскладніших днів місячного календаря, негативна енергетика якого найнеприємнішим чином впливає на нашу психіку, водночас чинити опір їй — через занепад сил — практично неможливо. Залишається тільки дотримуватися правил, які дають на цей час астрологи, закликаючи бути обережними у всіх сферах життя: не можна вірити на слово малознайомим — або незнайомим — людям, які можуть виявитися шахраями, не носити з собою великі суми грошей, не ходити в пізній час доби темними і безлюдними вулицями, не перебігати дорогу в непризначеному для цього місці. Також дуже важливо не слухати і, особливо, не передавати плітки, які, як на зло, оточення хоче нам розповісти.

Рак

Раки — на відміну від інших знаків зодіаку, яким сьогодні краще не робити різких рухів — можуть розраховувати на серйозний успіх у професійній і діловій сфері. Важливою умовою водночас є наявність детального плану, дотримуючись якого можна буде йти до поставленої мети величезними — семимильними — кроками, а бажане вдасться отримати швидко і відносно легко. Не можна сказати, що їм зовсім не доведеться докладати зусиль, але вони будуть мінімальними.

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