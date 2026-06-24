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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 25 червня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Лев

Лев / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 25 червня?

Енергія цього дня, як правило, робить людей емоційно нестійкими — надто чутливими, образливими та вразливими, тому дуже важливо тримати себе в руках, щоб не зачепити інших і не відчути себе жертвами.

Позбутися неприємних відчуттів і змінити світогляд допоможе душевна рівновага, яку кожен із нас може знайти по-своєму — так, як вважає за потрібне: лише ми знаємо, що справді приносить нам приємні емоції. Цей день також ідеально підходить для благодійної діяльності — вдасться знайти людей, які справді потребують сторонньої допомоги.

Лев

Леви можуть розраховувати на приємні події, пов’язані з їхнім особистим життям, особливо якщо зможуть перенести фокус уваги з себе на кохану людину. Треба визнати, що представники цього знака роблять це нечасто, тому цього дня вона буде здивована і вражена таким поворотом подій.

Під впливом романтичних почуттів їхній коханий — у радісному настрої — буде готовий організувати для них сюрприз, про який вони давно мріяли — навіть у наш непростий час приводів для цього можна знайти більш ніж достатньо.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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