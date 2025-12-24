Якому знаку зодіаку пощастить 25 грудня

Телець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 26 грудня?

Викривальна риса нинішнього дня — величезний масив різноманітної інформації, яку, незважаючи на велику її кількість, не можна ігнорувати. Зірки радять ретельно її аналізувати — велика ймовірність того, що деякі факти матимуть величезне значення — для когось у професії, а для когось і в особистому житті. Не останню роль цього дня відіграватиме інтуїція, яка виявиться особливо чутливою, що дасть змогу їй пророкувати ймовірні події та підказувати необхідну реакцію на кілька кроків уперед.

Телець

Тельці сьогодні зможуть домогтися від когось із оточення всього, чого захочуть, що особливо важливо у стосунках із близькими людьми, особливо якщо останнім часом ладнати з ними стало складніше, ніж раніше. Але водночас дуже важливо дотриматись двох умов, без яких усе вийде не так, як хочеться. По-перше, спочатку співрозмовника треба похвалити і тільки потім висловлювати йому свої претензії, а по-друге, в будь-якому разі вчинок повинен мати на меті позитив — за заподіяння зла обов’язково доведеться відповідати.

