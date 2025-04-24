Близнюки / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то підіймаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 25 квітня?

День — і в цьому сенсі він є логічним для фіналу робочого тижня — не варто витрачати на роботу. Завершуючи розпочаті раніше справи, необхідно поступово переходити до відпочинку — тільки таким чином можна буде відновити сили, яких помітно зменшилося останнім часом. Для кожного з нас заняття, що асоціюється з релаксом, виявиться своїм — читання, рукоділля, прогулянки, перегляд нових чи старих, але улюблених фільмів, а ось результат виявиться одним — з урахуванням двох вихідних, що відбулися, він стане повноцінною мінівідпусткою, яка дозволить повернути позитивну енергію, що дозволяє успішно працювати і жити з задоволенням.

Близнята

Близнятам необхідно з максимальною увагою поставитися до подій, які відбуватимуться цього дня з ними або, як варіант, навколо них. Найімовірніше, одна з них виявиться пророчою: вона відкриє перед представниками знака завісу майбутнього, показавши, що і як може статися з ними найближчим часом. Залишиться тільки зробити правильні висновки і підготуватися до змін, які з великою ймовірністю призведуть до приємних життєвих змін.

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