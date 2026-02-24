Близнята / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 25 лютого?

День темної космічної енергії, впродовж якого страхи опановують навіть найпсихологічно найсильніших і найсміливіших людей. Такі обставини потребують підвищеної обережності, яку треба виявляти в будь-якій життєвій ситуації, навіть якщо на перший погляд вона здасться не надто значною — невідомо, якими будуть її наслідки. Небажано спілкуватися з людьми, які — навмисно або мимоволі — нав’язуватимуть нам свій поганий настрій, він може не найліпшим чином відобразитися і на нас. А ось сни цієї ночі, якими б страшними чи тривожними вони не були, смислового навантаження не несуть — можна не брати їх близько до серця.

Близнята

Близнятам, які незадоволені нинішнім становищем, що склалося в їхньому житті, зірки радять зосередитися не на негативі, а на позитиві, який вони легко можуть віднайти, якщо уважно поглянуть на всі боки. Позитивне мислення, яке свого часу спершу пропонували практикувати всі психологи поспіль, а потім вони ж без утоми лаяли, справно працює, віримо ми в нього чи ні. Чому б не скористатися таким — відносно простим, але ефективним — способом поліпшити своє життя?

