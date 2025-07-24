Діва / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 25 липня?

День, коли можна починати поступово розпочинати роботу над проєктом, ідея якого спала нам на думку певний час тому. Головне — робити все без поспіху: у першій половині дня, коли енергія тільки почне зростати, треба продовжувати підготовку до активної діяльності, а вже пообіді — братися за активні, але водночас неквапливі та продумані дії. День також сприятливий для здобуття нових знань, які найближчим часом допоможуть у роботі, тож зірки радять не поспішати і чогось навчитися.

Діва

Діви зможуть отримати підробіток, який не потребуватиме від них багато сил і часу, зате дасть змогу непогано заробити. Головне — розпочати його після виконання всіх завдань на основному місці роботи, інакше можна потрапити до цейтноту і не встигнути ні там, ні там. Зате гроші, зібрані в результаті, можна буде витратити на свою мрію — відпочинок, на який вони давно заслужили, а вже яким саме він буде, залежить від кожного з них конкретно.

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