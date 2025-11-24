ТСН у соціальних мережах

89
Якому знаку зодіаку пощастить 25 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Овен

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускають донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 25 листопада?

Нинішній день зірки рекомендують розділити на дві частини: першу присвятити роботі, уникаючи водночас надто активних дій, а другу — відпочинку, який дасть змогу розслабитися і відновити сили, яких не вистачає для успішної діяльності в усіх життєвих сферах.

Цей час також на рідкість сприятливий для налагодження стосунків з оточенням: можна без репутаційних втрат виходити з будь-якої — як професійної, так і особистої — конфліктної ситуації, головне — не боятися серйозної розмови, а, навпаки, ініціювати її.

Овен

Овнам легко даватимуться будь-які — як нові, так і старі — справи, але все ж таки особливу увагу зірки рекомендують їм приділити проєктам, які було розпочато раніше, але потім із якоїсь — найімовірніше, поважної — причини відкладено вбік. Схоже, що саме зараз склалися максимально сприятливі умови для їхнього завершення: представники знака дуже чітко зрозуміють, що й — найголовніше — як вони мають робити, щоб досягти успіху.

