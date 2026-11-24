Водолій / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносять нас на вершину успіху, то опускають вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку Зодіаку пощастить сьогодні — 25 листопада?

Сьогоднішній день категорично не підходить не тільки для смутку й печалі, а й просто для поганого настрою — це категорично не сподобається зіркам, які можуть розцінити таку поведінку як невдячність.

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Але й віддаватися шаленим веселощам теж небажано — дуже важливо тримати себе в руках, не дозволяючи емоціям керувати нашими почуттями та вчинками. Найкраще — знайти приємне заняття, яке дозволить відволіктися від негативних думок і зосередитися на позитиві. А ось спортом сьогодні краще не займатися — підвищена емоційність може стати причиною травми.

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Водолій

У Водоліїв сьогодні буде вагомий привід для свята, яке їм не тільки можна, але й потрібно відсвяткувати. Однак представникам цього знака не варто сподіватися, що хтось — у тому числі близькі друзі та родичі — підготує для них цей урочистий момент.

Звісно, вони із задоволенням розділять цей приємний — і урочистий — момент, але займатися організаційними питаннями не будуть. Тому доведеться потурбуватися самому, але, з огляду на привід для свята, ці клопоти — попри всю їхню трудомісткість — виявляться дуже приємними.

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