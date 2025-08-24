ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Якому знаку зодіаку пощастить 25 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Рак

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 25 серпня?

День, місячна енергія якого зазвичай чітко розділяється на дві рівні половини — негативну й позитивну. Зранку дратівливість — і навіть агресія — долатимуть багатьох із нас, але вже до обіду моральний клімат нормалізується і настрій у людей покращиться. На цей час можна запланувати важливі ділові переговори, укладати серйозні угоди та підписувати вигідні контракти, розраховані на тривалий час. Закиди, які ми сьогодні можемо почути від людей навколо, не варто брати близько до серця: до нас вони не мають жодного стосунку, і кривдники вже за кілька днів зрозуміють, що помилялися.

Рак

Раки цього дня зможуть досягти бажаного результату в будь-якій сфері життя і діяльності, та лише в тому разі, якщо методи, якими вони вирішать скористатися, виявляться максимально шляхетними: знаменитий принцип про те, що мета виправдовує засоби, представникам цього знака категорично не підходить. По-перше, він не призведе до успіху — найімовірніше, все станеться з точністю до навпаки. З іншого боку, вчинивши нечесно, вони картатимуть себе за те, що сталося, і це зіпсує все враження від перемоги.

