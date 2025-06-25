Якому знаку зодіаку пощастить 26 червня

Близнята / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 26 червня?

Можна поступово братися до втілення в життя планів, які були заплановані наприкінці старого і на початку нового місячного циклу, тобто напередодні. Поставленої мети вдасться досягти, та лише в тому разі, якщо старт виявиться не різким, а плавним і поступовим. Також дуже важливо з увагою ставитися до будь-якої інформації, з якого джерела вона б не надходила. Чутки та плітки, звісно, не найблагородніші з них, але сьогодні вони можуть принести користь, оскільки ступінь їхньої достовірності буде доволі високою.

Близнята

Близнятам сьогодні не лише можна, а й потрібно зустрічатися з дорогими та близькими їм людьми — рідними, коханими і найкращими друзями. Спілкування з ними, по-перше, принесе всім сторонам безліч приємних емоцій, що в наш непростий час уже чимало. А по-друге, його результатом, як не дивно, стане реальна користь у вигляді життєвої поради, якої — як ніколи! — потребують зараз представники знака.

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