Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 26 грудня?

Позитивний в енергетичному сенсі день, коли сил — як фізичних, так і моральних — буде дуже багато, але витрачати їх потрібно розумно й ощадливо. Намітивши собі якийсь проєкт, можна готуватися до активної діяльності, а ось розпочинати роботу в п’ятницю не варто — за час вихідних усі наміри «вляжуться» в голові, до того ж, можливо, захочеться скоригувати свої плани в бік їхньої оптимізації. Також упродовж дня необхідно перебувати в гарному — оптимістичному — стані духу: так легше буде розв’язувати будь-які — навіть дуже складні — питання.

Лев

Леви зможуть ухвалити важливе рішення, на яке вони, незважаючи на притаманну їм сміливість, що межує з необачністю, ніяк не можуть наважитися. Щоправда, для цього їм доведеться докласти певних зусиль, провівши своєрідний «мозковий штурм». Звісно, врахувати абсолютно всі фактори «за» і «проти» не вдасться — в останню мить завжди може виявитися несподівана, але важлива обставина, що скоригує наші наміри, проте, зайвий раз усе продумати не завадить.

