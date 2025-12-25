ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 26 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
лев

Лев / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 26 грудня?

Позитивний в енергетичному сенсі день, коли сил — як фізичних, так і моральних — буде дуже багато, але витрачати їх потрібно розумно й ощадливо. Намітивши собі якийсь проєкт, можна готуватися до активної діяльності, а ось розпочинати роботу в п’ятницю не варто — за час вихідних усі наміри «вляжуться» в голові, до того ж, можливо, захочеться скоригувати свої плани в бік їхньої оптимізації. Також упродовж дня необхідно перебувати в гарному — оптимістичному — стані духу: так легше буде розв’язувати будь-які — навіть дуже складні — питання.

Лев

Леви зможуть ухвалити важливе рішення, на яке вони, незважаючи на притаманну їм сміливість, що межує з необачністю, ніяк не можуть наважитися. Щоправда, для цього їм доведеться докласти певних зусиль, провівши своєрідний «мозковий штурм». Звісно, врахувати абсолютно всі фактори «за» і «проти» не вдасться — в останню мить завжди може виявитися несподівана, але важлива обставина, що скоригує наші наміри, проте, зайвий раз усе продумати не завадить.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie