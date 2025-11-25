- Дата публікації
Якому знаку зодіаку пощастить 26 листопада
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 26 листопада?
День, коли кожне слово може як покращити наше життя, так і обернутися проти нас, тому необхідно максимально обережно добирати слова. У взаєминах з людьми навколо важливо демонструвати не лише витримку, а й шляхетність: можливо, хтось із них вчинить негарно, та це не привід уподібнюватися їм і поводитися відповідним чином. Усі заплановані на цей день справи треба запланувати на першу його половину, а другу, незважаючи на розпал робочого тижня, присвятити відпочинку, щоб відновити сили перед робочим тижнем.
Лев
Левам — особливо тим із них, хто давно думав про перехід на інше місце роботи чи навіть зміну діяльності, — варто почати рухатися в цьому напрямі: вивчити наявні в інтернеті вакансії, розіслати резюме, звернутися по допомогу до друзів і знайомих. Найімовірніше, необхідне сприяння прийде саме з останнього «джерела»: закон шести рукостискань ще ніхто не скасовував, і цікава посада з високою зарплатнею обов’язково знайдеться.
