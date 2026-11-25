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Обставини нашого життя змінюються постійно, то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 26 листопада?

День, коли головним ворогом для нас є чужа думка: не варто просити про неї навіть у тих, кому ми беззастережно довіряємо, і, тим паче, прислухатися до рекомендацій людей, думкою яких ми не цікавилися. Навіть якщо ми просто візьмемо її до відома, вона може підсвідомо вплинути на нас, змусивши відступити від власних переконань та уподобань.

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День також категорично не підходить для лінощів — через них ми можемо втратити важливу ділову й фінансову нагоду, на яку чекали вже давно. На агресію, яку можуть виявляти щодо нас люди навколо, найкраще не звертати уваги: можливо, така стриманість виявиться складною, але згодом вона себе виправдає.

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Рак

У Раків, які вже давно чекають на той момент, коли чорна смуга в їхньому житті нарешті зміниться на білу, схоже, з’явиться привід для радості — відсьогодні їхнє життя хоч і повільно, але неухильно почне рухатися на краще.

Обставини різко зміняться, і представникам знака залишиться лише зорієнтуватися та зрозуміти, як діяти, щоб пристосуватися до нової ситуації. Відмовитися від звичного негативного світогляду та переорієнтуватися на позитивний необхідно, хоча це й не так просто, як здається на перший погляд.

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